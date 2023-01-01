Sales Cookie

Satış Çerezi, katılımcı kaydından teşvik planı tasarımına ve kişisel kontrol panellerine kadar komisyon programınızın tüm yönlerini yönetmek için kullanımı kolay, bulut tabanlı bir çözümdür. Satış Çerezi, KOBİ dostu maliyet ve kullanıcı deneyimi ile kurumsal çözümlerde bulunan yetenekleri sağlar. Teşvik planı tasarımından çoklu para birimi desteğine veya kullanıcı kaydına kadar ihtiyacınız olan tüm özellikleri ve esnekliği bulacaksınız.

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