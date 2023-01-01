Clarity CRM'in basitlik, kullanışlılık ve esnekliğin benzersiz karışımı, güçlü pazarlama otomasyonu, satış otomasyonu, müşteri hizmetleri araçları ve çok daha fazlasını sezgisel, tamamen özelleştirilebilir bir arayüzde sunar. Claritysoft'un Clarity CRM'i, kullanılabilirliğe büyük önem verilerek tasarlanmış ve kullanıcı deneyimini geliştirmek ve kullanıcının benimsemesini en üst düzeye çıkarmak için oluşturulmuştur. Clarity CRM size maliyetin çok altında bir kurumsal güç ve işlevsellik sunar.

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