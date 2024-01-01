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Espressive

Espressive

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Web Sitesi: espressive.com

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Espressive, ilk günden itibaren çalışan deneyimini, üretkenliğini ve memnuniyetini artırırken maliyetleri azaltan, kurumsal kullanıma hazır dijital işyeri yardımı sunar. İşletmelere yönelik sanal destek temsilcimiz (VSA) Espressive Barista, iş yerinde yardım alma deneyimini yükseltmek amacıyla çalışanlara insan kapasitesini aşan kendi kendine yardım sağlamak için dijital deneyim, zeka ve otomasyonun mükemmel karışımını birleştirir. Barista, en iyi insan deneyimini en iyi yapay zekayla bir araya getirerek hizmet temsilcisi rolünü üstleniyor. Tescilli ve alana özgü bir büyük dil modeli (LLM), Çalışan Dil Bulutu'nun yanı sıra genelleştirilmiş LLM'lerle entegrasyondan yararlanan Barista, çalışanların 80 ila 85'i benimsemesiyle sonuçlanan kişiselleştirilmiş deneyimlerle çalışan sorularının, sorunlarının ve isteklerinin çözümünü otomatikleştirir. % ve yardım masası çağrı hacmi %50'den %70'e düşürüldü.

Kategoriler:

Business
Intelligent Virtual Assistants Software

Web Sitesi: espressive.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Espressive ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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