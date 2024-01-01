FinetuneDB

FinetuneDB

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Web Sitesi: finetunedb.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde FinetuneDB çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

FinetuneDB is an LLM Ops platform to fine-tune and evaluate LLMs, which enables generalist tech teams to easily create custom AI models.
Kategoriler:
Software Development
Generative AI Infrastructure Software

Web Sitesi: finetunedb.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, FinetuneDB ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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