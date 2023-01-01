Chooch'un bilgisayarlı görüntü çözümleri, işletmelerin en incelikli görsel öğelerin önemini tespit etmek ve anlamak için video ve görüntü verilerinin görsel incelemesini otomatikleştirmesine yardımcı olur; bunların tümü gerçek zamanlı olarak iş kararlarını yönlendirmek için eyleme dönüştürülebilir bilgiler sunar.

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