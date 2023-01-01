WebCatalog
Chooch

Chooch

chooch.ai

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

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Chooch'un bilgisayarlı görüntü çözümleri, işletmelerin en incelikli görsel öğelerin önemini tespit etmek ve anlamak için video ve görüntü verilerinin görsel incelemesini otomatikleştirmesine yardımcı olur; bunların tümü gerçek zamanlı olarak iş kararlarını yönlendirmek için eyleme dönüştürülebilir bilgiler sunar.

Web Sitesi: chooch.ai

Yasal Uyarı: WebCatalog, Chooch ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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