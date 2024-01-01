Veri Bilimi ve Makine Öğrenimi Platformları - En Popüler Uygulamalar
Veri Bilimi ve Makine Öğrenimi Platformları, projelerinde makine öğrenimi yeteneklerinden yararlanmak isteyen geliştiriciler için temel araçlardır. Bu platformlar, makine öğrenimi algoritmalarının oluşturulmasını, dağıtılmasını ve izlenmesini kolaylaştırarak geliştiricilerin etkili iş çözümleri oluşturmasına olanak tanır. Akıllı algoritmaları verilerle entegre ederek kullanıcıların verileri sorunsuz bir şekilde bağlamasına ve ihtiyaçlarına göre uyarlanmış algoritmalar geliştirmesine olanak tanır. Bu platformlar, farklı uzmanlık düzeylerine sahip kullanıcılara hitap eden bir dizi özellik sunar. Bazıları, sürükle ve bırak modelleme ve görsel arayüzler gibi özelliklerle önceden oluşturulmuş algoritmalar ve sezgisel iş akışları sağlayarak, bunları sınırlı teknik geçmişi olan kullanıcılar için erişilebilir hale getirir. Diğerleri daha gelişmiş geliştirme ve kodlama becerileri gerektirir ancak daha fazla esneklik ve özelleştirme seçenekleri sunar. Bu algoritmaların işlevleri, görüntü tanıma, doğal dil işleme, ses tanıma, öneri sistemleri ve diğer makine öğrenimi yeteneklerini içeren geniş bir yelpazeyi kapsar. Bu çok yönlülük, geliştiricilerin farklı kullanım senaryolarını ve iş ihtiyaçlarını karşılamasını sağlar. Veri Bilimi ve Makine Öğrenimi Platformlarının en önemli avantajlarından biri, makine öğrenimini demokratikleştirme yetenekleri olup, kapsamlı veri bilimi becerilerine sahip olmayan kullanıcıların yapay zekanın gücünden yararlanmasına olanak tanımasıdır. Bu platformlar, hizmet olarak platformlara (PaaS) benzer şekilde çalışır ancak özel makine öğrenimi yetenekleriyle kullanıcılara her şeyi sıfırdan oluşturmaya gerek kalmadan yapay zeka çözümleri geliştirme ve dağıtma fırsatı sunar. Bir ürünün Veri Bilimi ve Makine Öğrenimi Platformu olarak sınıflandırılabilmesi için belirli kriterleri karşılaması gerekir: * Veri Bağlantısı: Platform, geliştiricilere verileri makine öğrenimi algoritmalarına bağlayacak mekanizmalar sağlamalı, öğrenme ve uyarlama sürecini kolaylaştırmalıdır. * Algoritma Oluşturma: Kullanıcılar platform içerisinde kendi makine öğrenimi algoritmalarını oluşturabilmelidir. Ek olarak platform, acemi kullanıcılar veya yaygın kullanım durumları için önceden oluşturulmuş algoritmalar sunabilir. * Dağıtım Ölçeklenebilirliği: Platform, yapay zeka çözümlerini uygun ölçekte dağıtmaya yönelik yetenekler sunmalı ve kullanıcıların modellerini üretim ortamlarında verimli bir şekilde uygulamalarına olanak sağlamalıdır. Veri Bilimi ve Makine Öğrenimi Platformları, bu kriterleri karşılayarak geliştiricilere, uzmanlık düzeyleri ne olursa olsun makine öğrenimi ve yapay zekanın potansiyelinden projelerinde yararlanma olanağı sağlar.
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Box
box.com
Box, Inc. (eski adıyla Box.net), Redwood City, Kaliforniya merkezli bir Amerikan internet şirketidir. Şirket, işletmeler için bulut içerik yönetimi ve dosya paylaşım hizmetine odaklanıyor. Resmi istemciler ve uygulamalar Windows, macOS ve çeşitli mobil platformlar için mevcuttur. Kutu 2005 yılında k...
Databricks
databricks.com
Databricks, Apache Spark'ın orijinal yaratıcıları tarafından kurulmuş bir şirkettir. Databricks, Berkeley'deki Kaliforniya Üniversitesi'ndeki AMPLab projesinden doğdu ve Scala'nın üzerine inşa edilmiş açık kaynaklı bir dağıtılmış bilgi işlem çerçevesi olan Apache Spark'ın yapımında yer aldı. Databri...
Deepnote
deepnote.com
Veri bilimcileri ve araştırmacılar için yönetilen not defterleri.
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
Alibaba Cloud, entegre bir güvenilir ve emniyetli bulut bilişim araçları ve ürünleri seti sunarak, işinizi güçlendirmek için birden fazla bölgede bulut altyapısı ve veri merkezleri oluşturmanıza yardımcı olur.küresel endüstri. Bedavaya deneyin.
Obviously AI
obviously.ai
Veri Bilimini çalıştırma, Makine Öğrenimi algoritması oluşturma, sonuçları açıklama ve sonuçları tahmin etme sürecinin tamamı tek bir tıklamayla bir araya getirildi.
Observable
observablehq.com
Verileri keşfedin, analiz edin ve açıklayın. Takım olarak. Yeni bilgiler ortaya çıkarın, daha fazla soruyu yanıtlayın ve daha iyi kararlar alın.
Lightning AI
lightning.ai
PyTorch, Yıldırım hızında - Ekiplerin baş ağrısı yaşamadan yapay zeka oluşturmasına yönelik platform.
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation (açık metin olarak da yazılır), kurumsal bilgi yönetimi (EIM) yazılımı geliştiren ve satan bir Kanada şirketidir. Merkezi Waterloo, Ontario, Kanada'da bulunan OpenText, 2014 yılı itibarıyla Kanada'nın en büyük yazılım şirketidir ve Kanada'nın en iyi 100 işvereninden biri olarak ...
RunLve
web.runlve.com
Runlve yapay zeka devriminin merkezinde yer alıyor. Runlve, müşterilerimizi ve topluluğumuzu projelerini ileriye taşıyacak yapay zeka yetenekleriyle güçlendirmek için veri bilimi araçları, MLOps ve veri ve model yönetimi sağlar.
Hex
hex.tech
Hex, veri bilimi ve analitiği için modern bir veri platformudur. İşbirliğine dayalı not defterleri, harika veri uygulamaları ve kurumsal düzeyde güvenlik.
mindsdb
mindsdb.com
Veritabanınızın içindeki NLP. OpenAI'nin GPT ve Hugging Face modellerinin gücünü yalnızca birkaç SQL satırıyla veritabanınızdaki metin verilerine uygulayın
Landing AI
landing.ai
Bilgisayarla Görme Artık Çok Kolaylaştı. Bilgisayarlı görüş sisteminizi dakikalar içinde oluşturun ve dağıtın. Karmaşık programlamaya veya yapay zeka deneyimine gerek yok.
Clarifai
clarifai.com
Clarifai, yapılandırılmamış görüntü, video, metin ve ses verilerini modellemeye yönelik lider Full Stack AI, LLM ve bilgisayarlı görüntü üretim platformudur.
Akkio
akkio.com
Analistler için Tahmine Dayalı Yapay Zeka. Hızlı öngörüler ve zahmetsiz tahminlerle operasyonlarınıza rekabet avantajı kazandırın. Kodlamaya gerek yok.
Kili Technology
kili-technology.com
Makine öğrenimi projelerinizi ölçeklendirmek için basit ve hızlı açıklama ekleme aracı.
Dataiku
dataiku.com
Dataiku, 2013 yılında kurulmuş bir yapay zeka (AI) ve makine öğrenimi şirketidir. Aralık 2019'da Dataiku, Alphabet Inc. tarafından finanse edilen son aşama büyüme risk sermayesi fonu CapitalG'nin yatırımcı olarak Dataiku'ya katıldığını ve Dataiku'ya katıldığını duyurdu. 1,4 milyar dolar değerinde te...
Saturn Cloud
saturncloud.io
Veri Bilimcileri Tarafından Seviliyor, BT Tarafından Yönetiliyor. Bulutta Veri Bilimi ve Makine Öğrenimi Geliştirme, Dağıtım ve Veri İşlem Hatları için Hepsi Bir Arada Çözümünüz.
DagsHub
dagshub.com
DAGsHub, insanların veri bilimi projeleri oluşturduğu yerdir. Favori veri bilimi projelerinizi keşfetmek, çoğaltmak ve katkıda bulunmak için DAGsHub'ı kullanın.
Qlik
qlik.com
Qlik®, verilerinizi sorunları çözmek, yeni hedeflere ulaşmak ve kritik iş ihtiyaçlarını karşılamak için kullanmanıza yardımcı olur. Her şey burada başlıyor. Yapay zeka stratejinizi destekleyen veri entegrasyonu ve analitik çözümlerinde sektör lideriyle.
V7
v7labs.com
Etiketlemeyi, iş akışlarını, veri kümelerini ve döngüdeki insanları kapsayan kurumsal eğitim verileri için eksiksiz altyapı.
TensorFlow
tensorflow.org
TensorFlow, makine öğrenimi ve yapay zekaya yönelik ücretsiz ve açık kaynaklı bir yazılım kütüphanesidir. Çeşitli görevlerde kullanılabilir ancak derin sinir ağlarının eğitimi ve çıkarımına özel olarak odaklanır. Google Brain ekibi tarafından Google'ın araştırma ve üretimde dahili kullanımı için gel...
Chooch
chooch.ai
Chooch'un bilgisayarlı görüntü çözümleri, işletmelerin en incelikli görsel öğelerin önemini tespit etmek ve anlamak için video ve görüntü verilerinin görsel incelemesini otomatikleştirmesine yardımcı olur; bunların tümü gerçek zamanlı olarak iş kararlarını yönlendirmek için eyleme dönüştürülebilir b...
Sensetime
sensetime.com
Ekonomik, sosyal ve insani gelişmeye olumlu katkılar sağlayan yenilikçi yapay zeka teknolojisinin geliştirilmesine kendini adamıştır.
Labellerr
labellerr.com
Labellerr, Akıllı Geri Bildirim Döngüsü'ne sahip tek eğitim veri platformudur. Teknolojimiz, yapay zekaya öncelik veren kuruluşların bilgisayarlı görüntü yapay zekası geliştirerek veri hatlarına otomasyon getirmelerine yardımcı olur. Saas platformumuz, bilgisayar görüşü/yapılandırılmamış veri yapay ...
Neural Designer
neuraldesigner.com
Neural Designer, makine öğrenimi modellerini geliştirmeye ve dağıtmaya yönelik güçlü bir yazılım aracıdır. Kullanıcıların kapsamlı programlama bilgisi gerektirmeden sinir ağlarını oluşturmasına, eğitmesine ve değerlendirmesine olanak tanıyan kullanıcı dostu bir arayüz sağlar. Neural Designer, geniş ...
PopSQL
popsql.com
PopSQL, DataGrip, DBeaver, Postico gibi eski SQL editörlerinin evrimidir. Zamandan tasarruf etmek, veri doğruluğunu artırmak, yeni işe alımları daha hızlı başlatmak ve işletmeye hızlı bir şekilde içgörüler sunmak isteyen veri odaklı ekipler için güzel, modern bir SQL düzenleyici sağlıyoruz. PopSQL i...
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics, veriye dayalı kararlarınızda sizi daha akıllı, daha hızlı ve daha güvenli kılmak amacıyla işleriniz için güvenilir yardımcı pilotunuz olarak hareket eder. IBM Cognos Analytics, ister veri bilimci, ister iş analisti, ister BT uzmanı olmayan olsun, her kullanıcıya, kurumsal hedef...
hasty.ai
hasty.ai
Hasty artık yapay zeka yaşam döngüsünü hızlandıran döngüde insan yapay zeka çözümlerinde küresel bir lider olan CloudFactory'nin bir parçası. Artık verimlilik için kaliteden ödün vermenize gerek yok. CloudFactory'nin sınıfının en iyisi iş gücünü, manuel etiketlemeden 5 kat daha hızlı yüksek kalite...
Bitdeer
bitdeer.com
Bitdeer, kullanıcılara çok çeşitli kripto para birimi madenciliği ve bulut barındırma çözümleri sunan, dünyanın önde gelen madenci paylaşım hizmeti platformudur. Dünyanın en küçük 1 TH'ye gerçek bilgi işlem gücü sağlayan ilk platformudur.
DataCanvas
datacanvas.com
Beijing ZetYun Technology Co., Ltd. (DataCanvas), otomatik veri bilimi platformunun sürekli geliştirilmesi ve inşasına odaklanarak, veri bilimcileri ve yapay zeka uygulayıcıları için eksiksiz bir geliştirme platformu seti sağlamaya ve kapsamlı destek hizmetleri sağlamaya odaklanarak 2013 yılında kur...
Deep Cognition
deepcognition.ai
Deep Cognition, karmaşık veri girişini otomatikleştirmek için gelişmiş yapay zeka kullanma konusunda uzmanlaşmıştır. Sınırsız yapay zeka teknolojimiz PaperEntry AI, ticari faturalar, paketleme listeleri, PGA'lar ve daha fazlası dahil olmak üzere gümrüklerdeki ve ötesindeki karmaşık belgeleri kolayl...
H2O.ai
h2o.ai
H2O.ai, yapay zekayı demokratikleştirme misyonuyla önde gelen açık kaynaklı Üretken Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi platformu sağlayıcısıdır. 30 Kaggle Ustasının teknik becerisini, güçlü sorunları çözen Üretken Yapay Zeka ve makine öğrenimine yönelik basit Yapay Zeka bulut ürünlerine dönüştürüyor. Müş...
Kleene
kleene.ai
Güvenilir, departmanlar arası verilere dayanan yapay zeka önerileriyle işletmenizin karar vericilerinin daha iyi, daha hızlı kararlar almasına olanak tanıyın. Kleene, tüm verilerinizi düzenleyen uçtan uca tek platformdur. Kleene'nin Karar İstihbaratı Platformu ile rekabet avantajını ve veriye dayalı...
Encord
encord.com
Daha iyi modelleri daha hızlı oluşturmak için ihtiyacınız olan tüm araçlar Encord, gelişmiş görüntü işleme ekipleri için önde gelen veri platformudur: Üretim yapay zekasına daha hızlı ulaşmak için etiketleme ve RLHF iş akışlarını kolaylaştırın, modelleri gözlemleyin ve değerlendirin ve verileri yön...
Dataloop
dataloop.ai
Nihayet İşletmelere Yönelik Bir Çözüm Mark AI'nin kapsamlı marka kılavuzu ve AI özelleştirme yetenekleriyle, AI'nızın kimliğini ve mesajlarını işletmenizin taleplerini karşılayacak şekilde şekillendirmenize olanak tanıyan kurumsal düzeyde bir çözüm sunuyoruz.
Pecan
pecan.ai
Pecan'ın tahmine dayalı analiz yazılımı etki yaratmak için tasarlanmıştır. Birkaç gün içinde doğru, uygulanabilir tahminler alın ve AutoML'in gücünün kilidini açın.
Infoveave
infoveave.com
Infoveave®, birden fazla kaynaktan gelen verileri entegre ederek akıllı bilgiler ve zamanlı içgörüler sunan, dolayısıyla işletmelere görev açısından kritik kararlar almak için ihtiyaç duydukları netliği sağlayan birleşik bir Veri Otomasyonu ve Karar İstihbaratı Platformudur. Infoveave®'in 4 sütunu ...
HIRO
hiro.so
Hiro, Web3'ü Bitcoin'e getiren geliştirici araçları geliştiriyor. Hiro'nun araç paketi, akıllı sözleşmeler, dijital varlıklar ve merkezi olmayan uygulamalar aracılığıyla Bitcoin'in tüm potansiyelini açığa çıkarıyor.
ForePaaS
forepaas.com
ForePaaS (bir OVHcloud şirketi), üretim düzeyinde veri uygulamaları ve algoritmaları oluşturan, dağıtan ve ölçeklendiren ilk uçtan uca çoklu bulut platformudur. Minimum teknoloji karmaşıklığıyla daha hızlı değer elde etme süresi elde etmek için Veri Mühendisliği, Veri Bilimi ve İş Zekasını otomatik,...
Exploratory
exploratory.io
Exploratory'nin Basit Kullanıcı Arayüzü deneyimi, herkesin Veri Bilimini kullanarak verileri hızlı bir şekilde keşfetmesini, daha derin içgörüleri keşfetmesini ve etkili bir şekilde iletişim kurmasını mümkün kılar.
evoML
evoml.ai
evoML, veri bilimcilerine, mühendislere ve iş liderlerine verimli makine öğrenimi modellerinin sunulmasını aylardan haftalara kadar hızlandırma ve daha hızlı çalışma hızı ve daha yüksek kârlılık için makine öğrenimi kod verimliliğini artırma konusunda güç verir.
Spotfire
spotfire.com
Cloud Software Group'un bir iş birimi olan Spotfire® yazılımı, veri yoğunluklu işletmeler için güçlü, self servis analizler sağlar. Spotfire, veri araştırması ve gerçek zamanlı kararlar için tek bir görsel analiz platformu sunmak üzere temel arka görüş kontrol panellerinin ötesine geçer. İşaretle v...
SAVVI AI
savviai.com
SAVVI AI, patentli Practical AI platformumuzla işletmelerin AI uygulamalarını dakikalar içinde oluşturmasına, başlatmasına ve yönetmesine yardımcı olur; veri bilimcilere, önceden mevcut verilere veya özel altyapıya gerek yoktur. Kuruluşunuzun ACH getiri oranlarını düşürmek, zararları tahmin etmek, ...
Qualetics
qualetics.com
Qualetics, kaynak ve altyapı engelleri olmadan işletmeniz için Veri Biliminden yararlanmanızı kolaylaştıran devrim niteliğinde bir yapay zeka platformu sağlar. Startup'lardan büyük şirketlere kadar her büyüklükteki işletme, karmaşık iş sorunlarını çözmek ve büyümeyi desteklemek için Qualetics platfo...
ActiveEon
activeeon.com
Activeeon, iş planlama, BT otomasyonu, hızlandırma ve ölçeklenebilirlik, büyük veri, dağıtılmış bilgi işlem ve uygulama orkestrasyonu için yenilikçi açık kaynak çözümler sunan bir yazılım şirketidir. Activeeon, şirketlerin işlerini otomatikleştirmelerine ve iş yükü otomasyonu yoluyla rekabet avantaj...
PI.EXCHANGE
pi.exchange
PI.EXCHANGE Yapay Zeka ve Analitik Motoru (Motor), herkesin, hatta acemi kullanıcıların bile yüksek performanslı makine öğrenimi uygulamalarını haftalar veya aylar değil, dakikalar veya saatler içinde uygun maliyetle oluşturmasına olanak tanıyan bir Veri Bilimi ve Makine Öğrenimi (ML) platformudur -...
TeleSign
telesign.com
Telesign, önde gelen küresel kuruluşlara dijital kimliklerini bağlayarak, koruyarak ve savunarak Continuous Trust™ sağlar. Telesign, dünyadaki mobil kullanıcılarının yarısını temsil eden ayda beş milyardan fazla benzersiz telefon numarasını doğruluyor ve geri kalan milyarlarca kişiye ilişkin kritik ...
Deci AI
deci.ai
Deci, daha iyi yapay zeka oluşturmak için yapay zekayı kullanarak derin öğrenmenin gerçek potansiyeline ulaşmasını sağlar. Yapay zeka geliştiricileri, şirketin uçtan uca derin öğrenme hızlandırma platformuyla bulut, uç veya mobil de dahil olmak üzere her türlü ortam için daha hızlı ve daha doğru mod...
Decanter AI
decanter.ai
Veri bilimcilerin, alan uzmanlarının ve iş paydaşlarının yapay zeka çözümlerini sorunsuz bir şekilde tasarlamasına ve dağıtmasına yardımcı olan kodsuz bir yapay zeka platformu olan Decanter AI. Decanter AI, sezgisel bir arayüz aracılığıyla işletmelere birinci sınıf makine öğrenimi teknolojileri sağl...
Algforce.ai
ai.algforce.com
AlgForce.ai, işletmeler için yapay zeka teknolojisi ortağı olma misyonundadır. AlgForce Copilot ürünü, bir "AIGC+Data Insight" çözümü yaratıyor. Üretken yapay zeka ve düşük kodlu motorlardan yararlanarak, kuruluşlardaki teknik olmayan personelin doğal dili kullanarak veritabanlarını sorgulamasına y...
Accern
accern.com
Accern, işletmelere sektöre özel çözümler geliştirme konusunda destek veren lider NLP şirketidir. Birden fazla sektöre özel olarak tasarlanmış kapsamlı bir NLP platformu, modeller, veriler ve sohbet sunan şirket, Finansal Hizmetler, Devlet ve ötesindeki önde gelen kuruluşların değer elde etme süresi...
4Paradigm
en.4paradigm.com
4Paradigm, kurumsal yapay zeka alanında sektör öncüsü ve lideridir ve Çin'in platform merkezli karar alma yapay zeka pazarının en büyük katılımcısıdır. Şirket, finans, perakende, imalat, enerji ve enerji, telekomünikasyon ve tıbbi bakım dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere sektörlere hizmet ve...
Zerve
zerve.ai
Kod öncelikli veri ekipleri için oluşturulmuş Veri Bilimi ve Yapay Zeka Geliştirme Ortamı. Prototipleri sorunsuz bir şekilde yazılıma dönüştürün, kendiniz dağıtmaya veya dağıtım için mühendislik ekibine devretmeye hazır olun.
UbiOps
ubiops.com
Yerel analiz komut dosyalarınızı güçlü veri odaklı uygulamalara dönüştürün! UbiOps, veri biliminiz, yapay zeka ve makine öğrenimi kodunuz için kullanımı kolay bir dağıtım ve hizmet katmanıdır. Python & R modellerinizi ve komut dosyalarınızı canlı web hizmetlerine dönüştürerek bunları istediğiniz za...
Snorkel
sumatra.ai
Sumatra, makine öğrenimi mühendislerinin ham olay verileri üzerinden gerçek zamanlı ardışık düzenleri tanımlamasına yönelik bir self-servis platformdur. Etkinlik akışlarınızı takın, dönüşümlerinizi bildirin ve özellikleri anında çevrimiçi ve çevrimdışı olarak sunun. Yeniden uygulamaya gerek yok; yön...
Qwak
qwak.com
Qwak, yapay zeka uygulayıcılarının tek bir platformda verileri dönüştürmesine ve depolamasına, yapay zeka uygulamalarını oluşturmasına, eğitmesine ve dağıtmasına ve ardından tüm işlem hattını izlemesine olanak tanıyan, tümüyle yönetilen, erişilebilir ve güvenilir bir Yapay Zeka Platformudur. Qwak'ı...
HyperSense
hypersense.subex.com
HyperSense AI, bulutta yerel, mikro hizmet tabanlı konteynerleştirilmiş bir çözüm olarak temelden oluşturulmuştur ve sürekli güncellemelerle CI/CD'yi destekler. Bu çeviklik, ölçeklenebilirlik ve esneklik sağlar. En iyi ve en son teknolojiler üzerine inşa edilmiştir ve 5G ve dijital gerçeklik beklent...
Gurobi
gurobi.com
Gurobi, 40'tan fazla farklı sektördeki lider küresel şirketlerin karmaşık, gerçek dünya sorunlarını hızlı bir şekilde çözmek ve verimliliklerini ve karlılıklarını optimize eden otomatik kararlar almak için kullandıkları dünyanın en hızlı ve en güçlü matematiksel optimizasyon çözücüsü Gurobi Optimize...
Graphext
graphext.com
Graphext, işletmelerin verilere dayalı olarak daha iyi kararlar almasına yardımcı olan gelişmiş bir analiz çözümüdür. Verilerini yakalıyor, zenginleştiriyor ve müşterileri, pazarları ve ürünleri hakkında eyleme geçirilebilir bilgiler bulmaları için güçlü bir görsel arayüz sağlıyoruz.