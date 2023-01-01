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Box, Inc. (eski adıyla Box.net), Redwood City, Kaliforniya merkezli bir Amerikan internet şirketidir. Şirket, işletmeler için bulut içerik yönetimi ve dosya paylaşım hizmetine odaklanıyor. Resmi istemciler ve uygulamalar Windows, macOS ve çeşitli mobil platformlar için mevcuttur. Kutu 2005 yılında kuruldu.

Web Sitesi: box.com

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