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Box, Inc. (eski adıyla Box.net), Redwood City, Kaliforniya merkezli bir Amerikan internet şirketidir. Şirket, işletmeler için bulut içerik yönetimi ve dosya paylaşım hizmetine odaklanıyor. Resmi istemciler ve uygulamalar Windows, macOS ve çeşitli mobil platformlar için mevcuttur. Kutu 2005 yılında kuruldu.

Web Sitesi: box.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Box ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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