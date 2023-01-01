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John Wiley & Sons, Inc., yaygın olarak Wiley olarak bilinir, 1807'de kurulmuş, akademik yayıncılık ve eğitim materyallerine odaklanan çok uluslu bir Amerikan yayıncılık şirketidir.

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