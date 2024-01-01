WebCatalog

PopSQL

PopSQL

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Web Sitesi: popsql.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde PopSQL çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

PopSQL, DataGrip, DBeaver, Postico gibi eski SQL editörlerinin evrimidir. Zamandan tasarruf etmek, veri doğruluğunu artırmak, yeni işe alımları daha hızlı başlatmak ve işletmeye hızlı bir şekilde içgörüler sunmak isteyen veri odaklı ekipler için güzel, modern bir SQL düzenleyici sağlıyoruz. PopSQL ile kullanıcılar veri modellerini kolayca anlayabilir, sürüm kontrollü SQL yazabilir, canlı varlıkla işbirliği yapabilir, verileri grafiklerde ve kontrol panellerinde görselleştirebilir, raporları planlayabilir, sonuçları paylaşabilir ve arama ve keşif için temel sorguları düzenleyebilir. Ekibiniz zaten Tableau veya Looker gibi büyük bir BI aracından veya SQL editörlerinden oluşan bir gruptan yararlanıyor olsa bile, PopSQL, SQL konusunda uzman kullanıcılarınız, kıdemsiz analistleriniz ve hatta veri içgörülerine aç olan daha az teknik paydaşlarınız arasında kusursuz işbirliğine olanak tanır. . * macOS, Windows ve Linux ile platformlar arası uyumluluk * Snowflake, Redshift, BigQuery, Clickhouse, Databricks, Athena, MongoDB, PostgreSQL, MySQL, SQL Server, SQLite, Presto, Cassandra ve daha fazlasıyla çalışır

Kategoriler:

Business
Analitik Platformları
Veri Görselleştirme Araçları

Web Sitesi: popsql.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, PopSQL ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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