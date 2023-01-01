WebCatalog
EverSQL

EverSQL

eversql.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde EverSQL çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

EverSQL, geliştiriciler ve veritabanı yöneticileri için çevrimiçi bir SQL sorgu iyileştiricisidir. EverSQL, MySQL, MariaDB, PostgreSQL sorgularını otomatik olarak optimize edecek ve sorgunuzu ve veritabanı performansınızı artırmak için en uygun dizinleri önerecektir. 30.000 programcı halihazırda EverSQL Query Optimizer'ı kullanarak SQL sorgularını optimize ediyor.

Web Sitesi: eversql.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, EverSQL ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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