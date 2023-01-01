Enki, Looker, Tableau, SQL, Excel ve diğer veri becerilerini öğrenmenin en etkili yoludur. Rol ve ekibe göre tamamen özelleştirilmiş eğitim. Rolünüz için verileri en yüksek etkiyi sağlayacak şekilde kullanın.

Web Sitesi: enki.com

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