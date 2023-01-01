WebCatalog
Dataquest

Dataquest

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Web Sitesi: dataquest.io

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Dataquest çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Uygulamalı veri bilimi kurslarımız veri becerilerini öğrenmenize yardımcı olacaktır: R, Python ve SQL — böylece veri bilimi kariyerinizi geliştirebilirsiniz.

Web Sitesi: dataquest.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Dataquest ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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