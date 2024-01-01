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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Programlama, veri bilimi, yapay zeka, dijital pazarlama ve daha pek çok alanda çevrimiçi kurslarla kariyerinizi geliştirin. Sektör liderleriyle birlikte geliştirildi.

Web Sitesi: udacity.com

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