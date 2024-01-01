LEADx

LEADx

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Web Sitesi: leadx.org

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Turn millennial managers into legacy leaders with LEADx! LEADx is the leadership training your managers which actually use. The platform combines behavioral science, artificial intelligence, and expert content to measurably improve leadership behaviors, employee engagement, and productivity.
Kategoriler:
Productivity
Leadership Training Companies

Web Sitesi: leadx.org

Yasal Uyarı: WebCatalog, LEADx ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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