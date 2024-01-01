Eğitim ve Geliştirme Şirketleri - En Popüler Uygulamalar En Popüler Son Eklenenler

Eğitim ve gelişim konusunda uzmanlaşmış şirketler, çalışanların eğitimi için dış kaynaklı bir çözüm sunmaktadır. Geliştirme stratejilerini yürütürler ve yerinde veya sanal olarak eğitim oturumları düzenlerler. Hizmetleri genel iş, uyumluluk, sosyal beceriler ve sektöre özel bilgiler dahil olmak üzere geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Bazıları ayrıca ekip oluşturma gibi alanlara odaklanan resmi olmayan eğitimler de veriyor. İşletmeler, çalışanların yetkinliklerini geliştirmek ve üretkenliği artırmak için bu sağlayıcılarla ortaklık kurar. Tipik olarak insan kaynakları departmanları, tüm eğitim çabalarını planlamak için eğitim ve geliştirme hizmetleriyle yakın işbirliği içinde çalışır. Ek olarak, bazı şirketler mevcut programları tamamlamak için veya dış kaynak kullanımına alternatif olarak e-Öğrenim yazılımı eğitimini tercih ediyor.