Eğitim ve Geliştirme Şirketleri - En Popüler Uygulamalar
Eğitim ve gelişim konusunda uzmanlaşmış şirketler, çalışanların eğitimi için dış kaynaklı bir çözüm sunmaktadır. Geliştirme stratejilerini yürütürler ve yerinde veya sanal olarak eğitim oturumları düzenlerler. Hizmetleri genel iş, uyumluluk, sosyal beceriler ve sektöre özel bilgiler dahil olmak üzere geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Bazıları ayrıca ekip oluşturma gibi alanlara odaklanan resmi olmayan eğitimler de veriyor. İşletmeler, çalışanların yetkinliklerini geliştirmek ve üretkenliği artırmak için bu sağlayıcılarla ortaklık kurar. Tipik olarak insan kaynakları departmanları, tüm eğitim çabalarını planlamak için eğitim ve geliştirme hizmetleriyle yakın işbirliği içinde çalışır. Ek olarak, bazı şirketler mevcut programları tamamlamak için veya dış kaynak kullanımına alternatif olarak e-Öğrenim yazılımı eğitimini tercih ediyor.
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Hone
honehq.com
Takımınızın becerilerini yükseltin. Hone, sınıfının en iyisi canlı öğrenme deneyimlerini davranış değişikliği platformuyla birleştiren ölçeklenebilir yönetici eğitimi sunuyor.
Project Management Institute
pmi.org
Küresel çapta tanınan standartlarımız, sertifikalarımız, kaynaklarımız, araçlarımız, akademik araştırmalarımız, yayınlarımız, mesleki gelişim kurslarımız ve ağ oluşturma fırsatları aracılığıyla kariyerleri ilerletir, organizasyonel başarıyı geliştirir ve proje yönetimi mesleğini daha da olgunlaştırı...
SHRM
shrm.org
İnsan Kaynakları Yönetimi Derneği olan SHRM, işverenlerin ve çalışanların birlikte başarılı olduğu daha iyi işyerleri yaratır. Çalışan her şeyin, çalışanların ve işyerinin sesi olan SHRM, günümüzün gelişen işyerlerini etkileyen konularda önde gelen uzman, toplantı düzenleyen ve düşünce lideridir. 16...
Cognician
cognician.com
Cognician, 30 gün veya daha kısa sürede ölçülebilir değişiklik sağlayan ölçeklenebilir, kişiselleştirilmiş, veri odaklı dijital deneyimler yoluyla çalışanların davranış değişikliğini etkinleştirir. Bu sinir bilimi temelli yaklaşım eyleme, takip etmeye, düşünmeye ve sosyal etkileşime dayanmaktadır. C...
Wildsparq
wildsparq.com
Wildsparq, çalışanlarınızı kişisel ve profesyonel olarak yetiştirmeye yönelik ekip tabanlı bir liderlik geliştirme platformudur. Uygun ölçekte uygun fiyatlı, ancak yine de kurumsal ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilmiş, ilgi çekici ve tutarlı bir sistem sağlıyoruz.
SuccessCOACHING
successcoaching.co
Sizinki gibi CSM'lere ve Müşteri Başarısı ekiplerine, yalnızca Müşteri Başarısını artıran en iyi uygulamaları bilmekle kalmayıp, aynı zamanda Müşteri Başarısı profesyonellerinin müşterileriyle çalışırken karşılaştıkları gerçek, günlük zorlukları çözmek için bunları nasıl uygulayacaklarını da bilmele...