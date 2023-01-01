Interaction Design Foundation
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Web Sitesi: interaction-design.org
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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.
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Web Sitesi: interaction-design.org
Yasal Uyarı: WebCatalog, Interaction Design Foundation ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.
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