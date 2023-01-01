WebCatalog
CSSDesignAwadrs

CSSDesignAwadrs

cssdesignawards.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde CSSDesignAwadrs çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

CSS Tasarım Ödülleri. İlham alın, İlham alın. 200'den fazla uluslararası web tasarımcısı ve geliştiricisinden oluşan bir panelden Günün Sitesi, UI ödülleri UX ödülleri ve daha fazlasını kazanma şansı için web sitenizi dünyanın en iyi CSS ödüllerine gönderin.

Web Sitesi: cssdesignawards.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, CSSDesignAwadrs ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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