Neumorphism/Soft UI adı verilen yeni popüler tasarım trendi için CSS kod oluşturucu. Umarım bu, tasarımcıların ve geliştiricilerin bu konuyu denemelerine ve muhtemelen uyarlamalarına yardımcı olur.

Web Sitesi: neumorphism.io

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