WebCatalog
Neumorphism

Neumorphism

neumorphism.io

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Neumorphism çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Neumorphism/Soft UI adı verilen yeni popüler tasarım trendi için CSS kod oluşturucu. Umarım bu, tasarımcıların ve geliştiricilerin bu konuyu denemelerine ve muhtemelen uyarlamalarına yardımcı olur.

Web Sitesi: neumorphism.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Neumorphism ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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