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Everfund

Everfund

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Web Sitesi: everfund.io

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Everfund çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Geliştiricilerin kar amacı gütmeyen kuruluşlara imkan vermesini sağlıyoruz. Kâr amacı gütmeyen kuruluşların sıfırdan oluşturmadan dijitalleşmeye uyum sağlamalarına olanak tanıyan en iyi bağış toplama sistemlerini oluşturmak için geliştiricilere yönelik yeni bir araç ekosistemi oluşturuyoruz.

Web Sitesi: everfund.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Everfund ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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