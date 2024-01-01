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Classy

Classy

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Web Sitesi: classy.org

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Classy çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Classy'nin çevrimiçi bağış toplama platformu, kâr amacı gütmeyen kuruluşlara bağış toplama çabalarınızı yönetmeleri için kolay, etkili ve özelleştirilebilir çözümler sunar. Burada ücretsiz deneyin.

Web Sitesi: classy.org

Yasal Uyarı: WebCatalog, Classy ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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