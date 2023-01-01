WebCatalog
MonkeyPod

MonkeyPod

monkeypod.io

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde MonkeyPod çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

MonkeyPod kar amacı gütmeyen kuruluşların işe koyulmasına yardımcı olur. Muhasebe, bağışçı yönetimi, CRM, e-postayla pazarlama, çevrimiçi bağış toplama ve daha fazlası — hepsi tek bir basit, entegre platformda. Bunu kar amacı gütmeyen bir kutunuz olarak düşünün.

Web Sitesi: monkeypod.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, MonkeyPod ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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