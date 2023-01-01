MonkeyPod kar amacı gütmeyen kuruluşların işe koyulmasına yardımcı olur. Muhasebe, bağışçı yönetimi, CRM, e-postayla pazarlama, çevrimiçi bağış toplama ve daha fazlası — hepsi tek bir basit, entegre platformda. Bunu kar amacı gütmeyen bir kutunuz olarak düşünün.

Web Sitesi: monkeypod.io

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