WebCatalog
Indema

Indema

app.indema.co

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Indema çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

indema, en yeni ve en hızlı büyüyen iç tasarım iş ve proje yönetimi platformudur. Bizi, tasarım işini düşünün. Dünyanın her yerindeki tasarımcıların iş akışı verimliliklerini artırmalarına, projeleri için daha fazla faturalandırılabilir saat elde etmelerine ve tasarım firmalarının tüm yönlerini yönetmelerine yardımcı oluyoruz. Hepsi tek bir merkezi platformda!

Web Sitesi: indema.co

Yasal Uyarı: WebCatalog, Indema ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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