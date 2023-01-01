WebCatalog
Wondershare EdrawMind

Wondershare EdrawMind

edrawmind.com

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

MindMaster, size beyin fırtınası ve bilgi yönetimi için kapsamlı çözümler sunan ücretsiz ve çok platformlu bir zihin haritalama aracıdır. Bugün deneyin!

Web Sitesi: edrawmind.com

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