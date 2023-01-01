WebCatalog

Coggle

Coggle

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Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: coggle.it

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Coggle çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Coggle ücretsiz bir zihin haritalama web uygulamasıdır. Coggle, dallanan bir ağaç gibi hiyerarşik olarak yapılandırılmış belgeler üretir. Bu, Google Dokümanlar gibi doğrusal (metin belgesi) veya tablo (elektronik tablo) belge biçimleri sağlayan diğer ortak çalışmaya dayalı düzenleyicilerle çelişir. Yazarları "sonsuza kadar özgür" olacağına söz veriyor.

Web Sitesi: coggle.it

Yasal Uyarı: WebCatalog, Coggle ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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Convertio

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Wondershare EdrawMind

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