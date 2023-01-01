WebCatalog
Worksection

Worksection

worksection.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Worksection çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Worksection, size en başından itibaren görünürlük, organizasyon ve gönül rahatlığı sağlayan, uyarlanabilir, çok yönlü bir proje yönetimi aracıdır. Herhangi bir cihazı kullanarak buluttan erişebilirsiniz. Temel özelliklerimiz: Sezgisel ve basit tasarım Rakipsiz fiyatlar Harika müşteri desteği

Web Sitesi: worksection.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Worksection ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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