WebCatalog
D-Tools

D-Tools

d-tools.cloud

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde D-Tools çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

D-Tools Cloud, daha küçük, konut AV entegratörleri ve projeleri için basit ama güçlü bir uçtan uca iş akışı sağlayan, dağıtımı kolay web tabanlı bir çözümdür. D-Tools Cloud, herhangi bir mobil cihazdan satış hattı yönetimi, görsel alıntılar ve etkileşimli multimedya teklifleri sunar. Satış sonrası yetenekler arasında tedarikçinin yetkili satıcıya özel fiyatlandırmasını kullanarak satın alma, değişiklik yönetimi ve yeni bir proje yönetimi özellikleri paketi yer alır.

Web Sitesi: d-tools.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, D-Tools ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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