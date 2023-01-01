D-Tools Cloud, daha küçük, konut AV entegratörleri ve projeleri için basit ama güçlü bir uçtan uca iş akışı sağlayan, dağıtımı kolay web tabanlı bir çözümdür. D-Tools Cloud, herhangi bir mobil cihazdan satış hattı yönetimi, görsel alıntılar ve etkileşimli multimedya teklifleri sunar. Satış sonrası yetenekler arasında tedarikçinin yetkili satıcıya özel fiyatlandırmasını kullanarak satın alma, değişiklik yönetimi ve yeni bir proje yönetimi özellikleri paketi yer alır.

Web Sitesi: d-tools.com

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