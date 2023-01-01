WebCatalog
Sirvez

Sirvez

app.sirvez.com

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Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

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Sirvez, Görsel İşitsel Sistem Entegrasyonu şirketlerinin iş akışı yönetimlerini dijitalleştirmeleri için tasarlanmış bulut tabanlı bir araçtır. Sistem, paydaş ilişkilerini geliştirirken iş gücü yönetimi, projeler ve ürün yönetimindeki verimliliği de büyük ölçüde artırır. Ürünün amaca uygun olmasını ve AV/IT pazarının ihtiyaçlarını karşılamasını sağlamak için görsel-işitsel entegratörlerin ve son kullanıcıların yakın katkısıyla geliştirilmiştir.

Web Sitesi: sirvez.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Sirvez ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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