Clarus R+D

Clarus R+D

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Web Sitesi: clarusrd.com

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Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Clarus Ar-Ge uygulaması, araştırma ve geliştirme vergi kredilerini talep etme sürecini otomatikleştirir. Her büyüklükteki ve türdeki işletme Ar-Ge vergi kredisine hak kazanabilir. Ancak kredilerin büyük çoğunluğu çok büyük imalat şirketleri tarafından talep ediliyor. Neden? Çünkü geleneksel olarak Ar-Ge vergi çalışmaları karmaşık ve pahalıdır. Clarus Ar-Ge'de misyonumuz, gelir öncesi girişimler de dahil olmak üzere Ar-Ge vergi kredilerini KOBİ'ler için daha erişilebilir hale getirmektir. Değerini yazılım, mühendislik, biyoteknoloji ve tıp teknolojisi gibi sektörlere genişletmenin yanı sıra. İşe almak, yenilik yapmak ve büyümek için işletmenize para kazandırın. Hepsi geleneksel bir Ar-Ge vergi çalışmasının maliyetinin çok küçük bir kısmı karşılığında.
Kategoriler:
Finance
Tax Credit Providers

Web Sitesi: clarusrd.com

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BBN

BBN

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Gitee

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R Pubsure

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