WebCatalog
Neo.Tax

Neo.Tax

app.neo.tax

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Neo.Tax çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Erken aşamadaki girişimler için Ar-Ge Vergi Kredileri. neo.tax şimdiye kadar oluşturulmuş en kolay ve en doğru vergi dosyalama yazılımıdır. ‍ Erken aşamadaki girişimler, Ar-Ge Vergi Kredisini 10 dakika içinde talep edebilir ve aldıkları nakit geri ödemenin yalnızca %10'unu ödeyebilir!

Web Sitesi: neo.tax

Yasal Uyarı: WebCatalog, Neo.Tax ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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