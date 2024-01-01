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TaxCredible, CPA'lerin müşterileri için eyalet ve federal işletme vergisi teşviklerini hızlı bir şekilde belirlemesine ve sunmasına olanak tanıyan güçlü bir SaaS platformudur. CPA'lerle 20 yıllık ortaklığımızın ardından vergi kredisi sürecini basitleştirme ve kolaylaştırma ihtiyacını fark ettik. TaxCredible, emek yoğun bir süreçte verimlilik yaratır ve ek gelir elde ederken müşterilere hizmet verme yeteneğinizi geliştirir.

Web Sitesi: taxcredible.com

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