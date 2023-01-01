WebCatalog
TaxSlayer

TaxSlayer

taxslayer.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde TaxSlayer çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

TaxSlayer, federal ve eyalet vergilerinizi çevrimiçi olarak bildirmenin en kolay yoludur. Vergi hazırlama hizmetlerimiz hakkında bilgi edinin ve maksimum geri ödemenizi bugün alın.

Web Sitesi: taxslayer.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, TaxSlayer ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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