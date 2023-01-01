Yatırımcılar ve Vergi Profesyonelleri için DeFi, NFT ve Kripto Vergileri Basitleştiriliyor. İşlemlerinizi kolayca takip etmek, kârınızı görmek ve bir daha kripto vergileriniz için fazla ödeme yapmamak için kripto para birimi vergi yazılımımızı kullanın.

Web Sitesi: zenledger.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, ZenLedger ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.