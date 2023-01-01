WebCatalog
ZenLedger

ZenLedger

app.zenledger.io

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Yatırımcılar ve Vergi Profesyonelleri için DeFi, NFT ve Kripto Vergileri Basitleştiriliyor. İşlemlerinizi kolayca takip etmek, kârınızı görmek ve bir daha kripto vergileriniz için fazla ödeme yapmamak için kripto para birimi vergi yazılımımızı kullanın.

Web Sitesi: zenledger.io

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