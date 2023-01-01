WebCatalog
Ledgible

Ledgible

ledgible.io

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Ledgible çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

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İşletmeler, Kurumlar ve Profesyoneller için Kripto Vergisi ve Muhasebesi. Ledgible, kripto yükümlülüklerini belirlemek ve bu verileri halihazırda kullanmakta olduğunuz vergi ve muhasebe sistemlerine iletmek için mevcut en gelişmiş, profesyonel öncelikli kripto platformudur. Kurumlar, CPA'ler ve Vergi uzmanları için tasarlandı. Ledgible, kriptoyu vergi ve muhasebe profesyonelleri için okunabilir hale getirir.

Web Sitesi: ledgible.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Ledgible ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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