İşletmeler, Kurumlar ve Profesyoneller için Kripto Vergisi ve Muhasebesi. Ledgible, kripto yükümlülüklerini belirlemek ve bu verileri halihazırda kullanmakta olduğunuz vergi ve muhasebe sistemlerine iletmek için mevcut en gelişmiş, profesyonel öncelikli kripto platformudur. Kurumlar, CPA'ler ve Vergi uzmanları için tasarlandı. Ledgible, kriptoyu vergi ve muhasebe profesyonelleri için okunabilir hale getirir.

Web Sitesi: ledgible.io

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