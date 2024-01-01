GOAT.tax

GOAT.tax

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Web Sitesi: goat.tax

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Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

GOAT.tax, üreticiler, yazılım, oyun ve IoT şirketleri de dahil olmak üzere start-up'lara ve işletmelere çevrimiçi bir platform aracılığıyla Ar-Ge vergi kredisi talep etme fırsatı veriyor. GOAT.tax, bordro sistemleriyle entegrasyonun yanı sıra kullanımı kolay, kendi kendini yönlendiren bir deneyim sunarak karmaşık bir vergi kredisi teşvikindeki tüm tahminleri ortadan kaldırır. GOAT'ın SmartCreditEngine'i her şirketin maksimum vergi avantajından yararlanmasını sağlamaya yardımcı olur.
Kategoriler:
Finance
Tax Credit Providers

Web Sitesi: goat.tax

Yasal Uyarı: WebCatalog, GOAT.tax ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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