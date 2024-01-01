GOAT.tax, üreticiler, yazılım, oyun ve IoT şirketleri de dahil olmak üzere start-up'lara ve işletmelere çevrimiçi bir platform aracılığıyla Ar-Ge vergi kredisi talep etme fırsatı veriyor. GOAT.tax, bordro sistemleriyle entegrasyonun yanı sıra kullanımı kolay, kendi kendini yönlendiren bir deneyim sunarak karmaşık bir vergi kredisi teşvikindeki tüm tahminleri ortadan kaldırır. GOAT'ın SmartCreditEngine'i her şirketin maksimum vergi avantajından yararlanmasını sağlamaya yardımcı olur.

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