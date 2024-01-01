Alternatifler - GOAT.tax
Gusto
gusto.com
Gusto'nun insan platformu, sizinki gibi işletmelerin çalışkan ekibinize katılmasına, ödeme yapmasına, sigortalamasına ve desteklemesine yardımcı olur. Maaş bordrosu, sosyal haklar ve daha fazlası.
Pilot
pilot.com
Yazılımın süper güçlerinin yardımıyla uzman muhasebecilerimizin kitaplarınızla ilgilendiğini bilerek işinize odaklanın.
Neo.Tax
neo.tax
Erken aşamadaki girişimler için Ar-Ge Vergi Kredileri. neo.tax şimdiye kadar oluşturulmuş en kolay ve en doğru vergi dosyalama yazılımıdır. Erken aşamadaki girişimler, Ar-Ge Vergi Kredisini 10 dakika içinde talep edebilir ve aldıkları nakit geri ödemenin yalnızca %10'unu ödeyebilir!
TaxCredible
taxcredible.com
TaxCredible, CPA'lerin müşterileri için eyalet ve federal işletme vergisi teşviklerini hızlı bir şekilde belirlemesine ve sunmasına olanak tanıyan güçlü bir SaaS platformudur. CPA'lerle 20 yıllık ortaklığımızın ardından vergi kredisi sürecini basitleştirme ve kolaylaştırma ihtiyacını fark ettik. Tax...
TaxRobot
taxrobot.com
TaxRobot, Ar-Ge kredisi hesaplamanızı otomatikleştirmenin ve paranızı almanın en hızlı, en kolay ve en uygun fiyatlı yoludur. Sınıfının en iyisi doğrulama raporlarını, denetim savunmasını hiçbir ek ücret ödemeden sağlıyoruz ve en iyisi, bir fayda tespit etmediğimiz sürece ücret almıyoruz.
Clarus R+D
clarusrd.com
Clarus Ar-Ge uygulaması, araştırma ve geliştirme vergi kredilerini talep etme sürecini otomatikleştirir. Her büyüklükteki ve türdeki işletme Ar-Ge vergi kredisine hak kazanabilir. Ancak kredilerin büyük çoğunluğu çok büyük imalat şirketleri tarafından talep ediliyor. Neden? Çünkü geleneksel olarak A...
Accountancy Cloud
theaccountancycloud.com
Accountancy Cloud, yüksek büyüme gösteren girişimler için en iyi tam yığın finans işlevini sunar. Finans yöneticileri ve güçlü yazılım, yeni kurulan şirketler için benzersiz muhasebe, Ar-Ge vergi kredileri ve finansal hizmetler sunar. Her startup, karar vermede yardımcı olacak finansal raporlar ve y...