Vergi Kredisi Sağlayıcıları - En Popüler Uygulamalar En Popüler Son Eklenenler

Vergi kredisi sağlayıcıları, işletmelerin araştırma ve geliştirme (Ar-Ge), çalışanları elde tutma (ERC) ve iş fırsatı (WOTC) gibi devlet teşviklerini ve vergi indirimlerini optimize etmelerine yardımcı olan firmalardır. Teknoloji odaklı çözümler aracılığıyla bu hizmetler, vergi kredilerine uygunluğu belirlemek için giderler, W-2'ler, 1099'lar ve geçmiş vergi beyannameleri dahil olmak üzere şirketlerin mali verilerini analiz eder. Sonuç olarak işletmeler, gelir ve bordro vergi yüklerini azaltmak için bu kredilerden yararlanabilirler.