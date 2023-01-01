WebCatalog
Flexile

Flexile

app.flexile.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Flexile çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Flexile, karmaşık sözleşmelerin, zaman takibinin ve maaş bordrosunun zorluklarını ortadan kaldırır. Serbest çalışanlarınızın istedikleri şekilde, kendi zamanlarında ve daha sürdürülebilir bir şekilde çalışmaları için özgür olursunuz.

Web Sitesi: flexile.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Flexile ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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