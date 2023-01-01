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SwissSalary EasyRapport

SwissSalary EasyRapport

easyrapport.com

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Web Tabanlı Zaman ve Aktivite Kaydı Zaman kaydı ve bordro muhasebesinin optimize edilmiş etkileşimi, idari işleri en aza indirir ve iş akışını yüksek seviyede tutar. Güncel Veriler - Toplanan veriler her gün bordro muhasebesine iletilir. Bu, örneğin mevcut devamsızlık oranının belirlenebileceği anlamına gelir. Esnek Veri Girişi - Üç giriş maskesi mevcuttur: aylık, haftalık veya günlük aralıklarla. Bu şekilde çalışanlar verimli bir şekilde veri girebilir. Otomatik Güncellemeler - Geliştirme Departmanımız bulut hizmeti, yedeklemeler ve düzenli güncellemelerle ilgilenir. Bu her zaman güncel kalacağınız anlamına gelir. Çalışan Bilgileri - Tüm çalışanlar mevcut tatil ve fazla mesai saatlerini istedikleri zaman kontrol edebilir. Sonuç olarak bordro muhasebesine yapılan geri aramalar minimuma indirilir.

Web Sitesi: swisssalary.ch

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