WebCatalog
Found

Found

my.found.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Found çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Küçük işletme sahipleri, serbest çalışanlar ve serbest meslek sahipleri düşünülerek oluşturulan bankacılık ve vergi uygulaması bulundu. Hesap ücreti yok, aylık minimum tutar yok ve kredi kontrolü yok.

Web Sitesi: found.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Found ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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