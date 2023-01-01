Küçük işletme sahipleri, serbest çalışanlar ve serbest meslek sahipleri düşünülerek oluşturulan bankacılık ve vergi uygulaması bulundu. Hesap ücreti yok, aylık minimum tutar yok ve kredi kontrolü yok.

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