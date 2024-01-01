Science Exchange

Science Exchange

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Web Sitesi: scienceexchange.com

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Tedarikçilerle daha hızlı çalışın, maliyetleri azaltın ve inovasyonu teşvik edin. Yaşam bilimleri şirketlerinin tedarikçilerle çalışma şeklini yeniden tanımladık. Ar-Ge ekiplerine satın alma, tedarikçi yönetimi ve ödeme işlemlerini uyumlu hale getirecek ilk platformu sunuyoruz. Science Exchange, dünyanın en iyi yaşam bilimleri şirketlerine yönelik Ar-Ge dış kaynak kullanımını desteklemektedir. Pazarımız, bilim adamlarının ihtiyaç duydukları inovasyona ve araştırmaya erişmelerini sağlar ve platformumuz, Ar-Ge'nin kaynaktan ödemeye kadar dış kaynak kullanımını tamamen otomatikleştirir, böylece bilim adamları sevdikleri şeye, yani bilime odaklanabilirler.

Web Sitesi: scienceexchange.com

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