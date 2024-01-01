WebCatalog

Selfr

Selfr

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Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: selfr.ai

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Selfr çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Selfr, veri analistlerinin ve iş adamlarının birden fazla kaynaktan gelen verileri canlı BI kontrol panellerine dönüştüren otomatik işlem hatları oluşturmasına yardımcı olan, tak ve çalıştır, yapay zeka destekli bir platformdur. Bir veri yığınını oluşturmak ve sürdürmek için pahalı veri mühendislerini işe alma ihtiyacını ortadan kaldırır ve birçok sıkıcı manuel görevi otomatikleştirir.

Kategoriler:

Productivity
Veri Görselleştirme Araçları

Web Sitesi: selfr.ai

Yasal Uyarı: WebCatalog, Selfr ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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