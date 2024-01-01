Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Selfr, veri analistlerinin ve iş adamlarının birden fazla kaynaktan gelen verileri canlı BI kontrol panellerine dönüştüren otomatik işlem hatları oluşturmasına yardımcı olan, tak ve çalıştır, yapay zeka destekli bir platformdur. Bir veri yığınını oluşturmak ve sürdürmek için pahalı veri mühendislerini işe alma ihtiyacını ortadan kaldırır ve birçok sıkıcı manuel görevi otomatikleştirir.

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