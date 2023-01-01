dbt, veri analistlerinin ve mühendislerinin bulut veri ambarındaki verileri dönüştürmesine, test etmesine ve belgelemesine olanak tanıyan bir veri dönüştürme aracıdır.

Web Sitesi: getdbt.com

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