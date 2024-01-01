WebCatalog

Slemma

Slemma

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Web Sitesi: slemma.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Slemma çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Slemma is a simple, yet powerful, reporting tool designed for businesses. Slemma enables users to view, analyze and share all of their data – from data warehouses, data storage providers and cloud service solutions – in one place.

Kategoriler:

Business
Veri Görselleştirme Araçları

Web Sitesi: slemma.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Slemma ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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