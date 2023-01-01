Raven Cloud, ücretsiz, güvenli ve sağlam bulut tabanlı belge yönetimiyle kağıtsız çalışmanıza olanak tanıyarak zamandan, paradan ve israftan tasarruf etmenizi sağlar. Raven Belge Tarayıcıları, tercih ettiğiniz bulut hedefine, e-postaya, faksa veya USB'ye doğrudan tarama yaparak dijital dosyalamayı otomatikleştirir.

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