WebCatalog
Raven

Raven

app.raven.com

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Raven çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Raven Cloud, ücretsiz, güvenli ve sağlam bulut tabanlı belge yönetimiyle kağıtsız çalışmanıza olanak tanıyarak zamandan, paradan ve israftan tasarruf etmenizi sağlar. Raven Belge Tarayıcıları, tercih ettiğiniz bulut hedefine, e-postaya, faksa veya USB'ye doğrudan tarama yaparak dijital dosyalamayı otomatikleştirir.

Web Sitesi: raven.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Raven ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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