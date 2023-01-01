MyDocSafe, müşteri iletişiminin, belge imzalamanın ve alışverişin güvenli hale getirilmesine ve otomatikleştirilmesine ve uyumluluğun geliştirilmesine yardımcı olur. Belgeleri güvence altına alıyoruz ve belge akışlarını otomatikleştiriyoruz. Güçlü e-imzadan esnek bir e-form motoruna ve yapılandırılabilir müşteri portallarına kadar kuruluşların kişisel veriler, sözleşmeler, para ve kimlik içeren iş süreçlerini kolaylaştırmasına yardımcı olarak zamandan %90'a kadar tasarruf sağlıyoruz. İK departmanları çalışanları işe almak ve maaş bordrolarını dağıtmak için bizi kullanıyor. Satış departmanları müşterileri işe almak için bizi kullanıyor. Profesyonel hizmet firmaları müşterileriyle sözleşme imzalamak, veri toplamak ve belge alışverişinde bulunmak için bizi kullanıyor. Okullar bizi kabul süreçlerini otomatikleştirmek için kullanıyor.

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