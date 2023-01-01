WebCatalog
MyDocSafe

MyDocSafe

app.mydocsafe.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde MyDocSafe çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

MyDocSafe, müşteri iletişiminin, belge imzalamanın ve alışverişin güvenli hale getirilmesine ve otomatikleştirilmesine ve uyumluluğun geliştirilmesine yardımcı olur. Belgeleri güvence altına alıyoruz ve belge akışlarını otomatikleştiriyoruz. Güçlü e-imzadan esnek bir e-form motoruna ve yapılandırılabilir müşteri portallarına kadar kuruluşların kişisel veriler, sözleşmeler, para ve kimlik içeren iş süreçlerini kolaylaştırmasına yardımcı olarak zamandan %90'a kadar tasarruf sağlıyoruz. İK departmanları çalışanları işe almak ve maaş bordrolarını dağıtmak için bizi kullanıyor. Satış departmanları müşterileri işe almak için bizi kullanıyor. Profesyonel hizmet firmaları müşterileriyle sözleşme imzalamak, veri toplamak ve belge alışverişinde bulunmak için bizi kullanıyor. Okullar bizi kabul süreçlerini otomatikleştirmek için kullanıyor.

Web Sitesi: mydocsafe.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, MyDocSafe ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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