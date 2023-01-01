Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Vendr çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Vendr platformu, dünyanın en hızlı büyüyen şirketlerinin SaaS satın alma ve yenileme yöntemlerinde devrim yaratmasına olanak tanıyarak değerli zamandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlar.

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