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Vendr

Vendr

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Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: vendr.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Vendr çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Vendr platformu, dünyanın en hızlı büyüyen şirketlerinin SaaS satın alma ve yenileme yöntemlerinde devrim yaratmasına olanak tanıyarak değerli zamandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlar.

Web Sitesi: vendr.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Vendr ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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