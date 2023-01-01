K3'ler üzerine kurulu dünyanın en hızlı Kubernetes hizmeti. Geliştiriciler tarafından basitlik ve paranın karşılığını göz önünde bulundurarak geliştiriciler için yaratılmıştır.

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