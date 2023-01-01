WebCatalog
Nootiz

Nootiz

app.nootiz.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Nootiz çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Görsel geri bildirimle zamandan ve paradan tasarruf edin. Web projelerinizde fikir ve yorum paylaşmanın en hızlı yolu. nootiz canlı web siteniz için yapılacaklar listesidir. Notlarınızı tek tıklamayla istediğiniz öğeye yerleştirin. Web ajansları, web tasarımcıları, metin yazarları ve web geliştiricileri için idealdir.

Web Sitesi: nootiz.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Nootiz ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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