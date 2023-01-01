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Zerodha Kite

Zerodha Kite

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Web Sitesi: zerodha.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Zerodha Kite çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Hız, basitlik ve kullanım kolaylığı göz önünde bulundurularak oluşturulmuş HTML5 ticaret uygulaması

Web Sitesi: zerodha.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Zerodha Kite ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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