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Whimsical

Whimsical

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Web Sitesi: whimsical.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Whimsical çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

İşbirlikçi akış şemaları, tel çerçeveler, yapışkan notlar ve zihin haritalarıyla görsel olarak düşünce hızında iletişim kurun.

Web Sitesi: whimsical.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Whimsical ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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